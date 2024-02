Fulgatore-Unitas Sciacca, neroverdi ko: una doppietta di Genna manda al tappeto la squadra di Galfano

La trasferta di Fulgatore non ha premiato la voglia di riscatto dell'Unitas Sciacca. Ha avuto la meglio la volontà della squadra di casa di tirarsi fuori dal fondo classifica ed evitare almeno la retrocessione diretta. La partita è terminata 2-1 per il Fulgatore, bravo a sfruttare le due uniche occasioni da rete avute nel corso del match, alla fine del primo tempo ed all'inizio del secondo tempo, entrambe con Genna.

I saccensi hanno avuto il possesso palla, ma sono stati poco concreti in avanti. Sotto di due reti la squadra di Galfano in una occasione è arrivata al tiro con Baldeh, ma la difesa locale ha sventato il pericolo. Al 79' Seckan ha accorciato le distanze, ma nel forcing finale la difesa del Fulgatore ha retto fino alla fine, conquistando tre punti pesanti nella lotta per la salvezza.

Sciacca deluso per il risultato negativo: unica nota lieta l'impiego di diversi giovani della squadra juniores.