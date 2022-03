Pro Favara, parola a capitan Fallea: “La chiave del successo è la ricerca del gioco, col Canicattì conterà l’approccio”

Una delle inossidabili certezze della Pro Favara che nel girone di ritorno si è consacrata come una delle squadre migliori del campionato è Giuseppe Fallea, match-winner della sfida di domenica scorsa contro Marineo. Leader difensivo, capitano del club e uomo simbolo dei gialloblù, il difensore classe 1988 sta dando il suo contributo importante in termini di esperienza ad una squadra giovane e talentuosa che ha persino allenato per tre partite assieme a Cocuzza prima dell’avvento di Mister Tudisco.

Giunto alla sua settima stagione consecutiva, l’ottava in totale con il club, Fallea spiega cosa significhi per lui essere capitano di questa squadra: “Per me ormai è come una famiglia - spiega ad AgrigentoNotizie - sono qui da tanto tempo, ho conosciuto tutti i dirigenti fino al gruppo attuale, con cui stiamo lavorando bene. Questo è un ambiente di persone per bene e abbiamo dei tifosi fantastici che ci stanno vicini sempre, senza metterci mai pressione, a prescindere dal risultato”.

Il capitano della Pro Favara analizza poi il percorso della squadra che dopo una falsa partenza adesso è quarta ad un punto dal terzo posto e a due dal secondo: “A questo punto non ci poniamo limiti -afferma - come dissi a suo tempo quando ho guidato la squadra allora giocavamo bene ma non arrivavano i risultati: adesso sicuramente la fortuna ci gira meglio ma perché siamo diventati bravi noi a crearla la nostra fortuna. Nelle ultime dodici partite abbiamo fatto 8 vittorie e 4 pareggi, giocando sempre bene: forse l’unica partita in cui non abbiamo fatto particolarmente bene è stata quella di domenica. La nostra forza è esattamente questa, la ricerca della prestazione: giocando bene vinciamo. Si vede che la squadra è compatta e che c’è la mano dell’allenatore: io e Cocuzza a suo tempo abbiamo dato contributo, perché tutto è partito da lì; mister Tudisco ci ha dato e ci dà l’impronta di una squadra vera e dentro lo spogliatoio si vede che la squadra si aiuta dentro e fuori dal campo. Bisogna ringraziare il tecnico, la squadra e la società”.

Lo stopper gialloblù esprime poi le sue considerazioni sul livello del girone A di Eccellenza e in particolare sul vertice della classifica: “Questo è un campionato di livello alto - dice -ci sono squadre che sono molto attrezzate: il Canicattì ha dimostrato di avere qualcosa in più anche sotto il profilo dell’organico con alternative di qualità ma per il resto c’è equilibrio. Sicuramente arrivare secondi o terzi cambierà nella logica dei play-off: alla fine credo che riuscirà a piazzarsi davanti la squadra che da qui alla fine sarà più brava nell’affrontare la parte finale di un torneo molto difficile”.

In conclusione Fallea parla del superderby di domenica prossima che vedrà la Pro Favara affrontare fuori casa la corazzata Canicattì, in una sfida che vede contrapposte le due squadre che hanno fatto più punti nel girone di ritorno: “Il Canicattì sicuramente vorrà mettere un ulteriore pietra - conclude - per laa vittoria del campionato: loro sono una grande squadra con giocatori di esperienza che hanno vinto campionati, sono ben attrezzati ed hanno una società solida alle spalle, perché senza non si arriva a questo punto. Sarà una partita bella da vedere senza ombra di dubbio. Noi non dobbiamo sbagliare assolutamente nulla perché se no non possiamo fare risultato: quando si sbaglia qualcosa con le grandi squadre queste ti puniscono. Dobbiamo essere concentrati dal primo all’ultimo e approcciare alla partita come se fosse una battaglia"