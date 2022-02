La Pro Favara non si ferma più: Marineo sconfitto e quarto posto consolidato

Squadra in casa

La Pro Favara si siede definitivamente al tavolo delle grandi del girone A di Eccellenza. I gialloblù oggi hanno infatti battuto tra le mura amiche del Bruccoleri l'Oratorio San Ciro e Giorgio del grande ex Totò Cocuzza, con un successo di misura valso tre punti pesanti. Prima del fischio di inizio la società ha fatto entrare in campo le bandiere dell'Ucraina e della pace per esprimere condanna nei confronti dell'invasione russa facendo leggere il seguente messaggio: "La Pro Favara ripudia la guerra, condanna ogni forma di conflitto, esprime la solidarietà al popolo ucraino ed auspica un immediato stop alle armi. A trionfare deve essere sempre il sentimento di pace"

La squadra di Tudisco, che ha perso dopo pochi minuti Fragapane per infortunio, è passata in vantaggio al 25' con un colpo di testa capitan Fallea sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Bossa. Dopo il gol gli ospiti hanno provato a reagire cercando il pari: il pericolo più grande è arrivato al 38' da un tiro cross di Azzara che ha danzato a ridosso della porta prima di spegnersi fuori. Tre minuti dopo su una punizione a due Rama impegna Sendin. Il primo tempo si chiude con il tentativo di Giuffrida che costringe Ceesay alla respinta in due tempi.

Nella ripresa i gialloblù provano a legittimare il vantaggio in particolare con il neo-entrato Gambino che al 77' vede il suo tentativo a botta sicura murato sulla linea. L'ex centravanti dell'Akragas ha altre due occasioni nel finale ma in entrambe non riesce a trovare il gol del ko. La Pro Favara porta comunque a casa un risultato importante che le consente di assestarsi al quarto posto e di accorciare a tre punti dal Misilmeri secondo e sconfitto dal Canicattì.