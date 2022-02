Impresa sfiorata per la Pro Favara: finisce 1-1 in trasferta contro la Don Carlo Misilmeri

Torna a casa con soddisfazione e persino con qualche rimpianto la Pro Favara che al cospetto della Don Carlo Misilmeri, seconda forza del campionato nonché uno degli organici più forti, tiene botta strappando il pari nei minuti finali, fase nella quale ha avuto persino l'occasione di vincere.

La partita è abbastanza tirata. Tra i padroni di casa sale in cattedra Filippo Tiscione che crea due occasioni pericolose tra il 26' e il 28': la prima è respinta da Sendin, la seconda finisce alta sopra la traversa. La Pro Favara prova a reagire e sul finale del primo tempo va vicina al vantaggio con Bamba che di testa non trova la porta su un cross di Morris.

Nella ripresa i gialloblù per la serie "Gol sbagliato, gol subito"dopo avere avuto un'occasione non concretizzata Gambino subiscono la rete dello svantaggio, firmata da Tiscione al 47'. Al 62' arriva un punto di svolta del match con l'espulsione per seconda ammonizione del difensore Miceli: in superiorità numerica la squadra gialloblù alza ulteriormente i giri del motore gettandosi alla ricerca del pareggio, che arriva all'88' con una grande conclusione dalla distanza di Giuffrida, al terzo gol nelle ultime quattro gare. Galvanizzata dalla rete la Pro Favara nel finale va persino vicina alla vittoria: al 94' solamente la traversa ferma la grande conclusione di Cammilleri.

La Pro Favara in virtù di questo risultato torna al quarto posto solitario superata dall'Akragas vittorioso sul Monreale: il risultato, per altro l'undicesimo utile consecutivo, resta comunque di prestigio e conferma la forza e lo stato di grazia di una compagine per cui la parola play-off non deve essere più un tabù.