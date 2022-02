Pro Favara, parola al giovane Aureliano: “La nostra forza è il gruppo, stiamo dimostrando di essere una grande squadra”

Tra gli elementi che si stanno mettendo in mostra nel brillante periodo che sta vivendo la Pro Favara c’è il giovane Samuel Aureliano. Centrocampista dinamico, il classe 2002 originario di Paternò si è fatto notare per la sua capacità di contribuire ad entrambe le fasi di gioco, divenendo un elemento importante nello scacchiere di mister Tudisco.

In prima battuta Aureliano, reduce da tre stagioni tra Eccellenza e D con la squadra del suo paese, parla di questa sua esperienza in gialloblù, la prima lontano da casa: “Io sono legato a Paternò che è la mia città -afferma ad AgrigentoNotizie - ma avevo bisogno di vivere un’esperienza formativa diversa. I miei ex compagni Cocuzza e Carioto mi hanno consigliato di venire qui perché questa è una società seria, una cosa di cui ho conferma ogni giorno perché veramente non ci fanno mancare nulla. Qui sto veramente bene e sto vivendo un’esperienza importante che mi sta formando”.

Il giovane centrocampista analizza poi il percorso della squadra, sottolineandone a chiare lettere lo spessore: “All’inizio dopo le tre sconfitte di fila c’erano molte persone che parlavano male di noi - spiega -poi però ci siamo saputi riprendere e abbiamo rialzato la testa: abbiamo risposto da squadra ed è questa la nostra forza. Siamo un gruppo coeso, se qualcuno sbaglia non viene rimproverato ma incoraggiato, se un compagno è stanco farai la corsa per lui. Se siamo riusciti ad arrivare a questo punto è merito del grande lavoro del mister e dello spirito che ci stiamo mettendo: inutile nasconderci, siamo una grande squadra e lo stiamo dimostrando”.

Aureliano esprime poi le sue considerazioni sul livello di un campionato che nonostante la sua giovane età ha già vinto nella sua esperienza di Paternò: “Questo campionato è veramente difficile -dice -ci sono tante squadre forti, il Canicattì, l’Akragas e tra queste ci siamo anche noi: stiamo dimostrando di meritare questa classifica. Per rimanere in questa posizione dobbiamo continuare solamente a lavorare bene come stiamo facendo seguendo sempre il mister”.

L’interno gialloblù torna poi sulla partita di domenica contro la seconda squadra del girone, la Don Carlo Misilmeri, finita 1-1, in cui i gialloblù sono andati ad una traversa dalla vittoria: “È stata una bella partita combattuta - sottolinea - contro una squadra forte e quadrata che merita la classifica che ha: noi siamo riusciti a tenere testa, volevamo vincerla ma purtroppo non ci siamo riusciti pur andandoci vicini. Si è comunque visto che noi siamo una squadra che vuole fare sempre bene sotto il profilo delle prestazioni, lo facciamo per noi come per i nostri tifosi che si meritano il massimo per come ci sostengono ogni giorno”.

In chiusura il classe 2002 esprime le sue considerazioni sulla prossima sfida della Pro Favara, impegnata al Bruccoleri contro l’Oratorio San Ciro e Giorgio: “Noi guardiamo sempre partita dopo partita - conclude -restiamo sul presente senza guardare il calendario: dobbiamo giocare sempre con la mentalità vincente a prescindere dall’avversario e la classifica. Noi non sottovalutiamo mai nessuno e diamo sempre il massimo contro chiunque. Adesso pensiamo alla sfida contro Marineo, all’andata ci hanno fatto male ma noi siamo una squadra diversa rispetto ad allora: siamo concentrati, vogliamo vincere e regalare una gioia ai nostri tifosi".