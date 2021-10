La Pro Favara conquista il primo successo stagionale, Longo: "Giocato con l'atteggiamento giusto"

Il ds gialloblù dopo la vittoria per 2-0 al Bruccoleri sul Cus: "Dobbiamo continuare così, resto sempre fiducioso e non mi abbatto"

Dopo quattro sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia la Pro Favara torna a vincere trovando i primi tre punti della stagione contro il Cus Palermo. Al Bruccoleri i gialloblù sconfiggono la compagine della polisportiva palermitana con il punteggio di 2-0. Il vantaggio arriva alla mezzora del primo tempo grazie alla punizione velenosa di Cocuzza, oggi nella duplice veste di allenatore-giocatore, che ha successivamente fallito un rigore, trovando l'opposizione del portiere Mortillaro. Nella ripresa Bamba trova il suo primo gol in gialloblù con un colpo di testa sotto misura chiudendo definitivamente i conti.

Il direttore sportivo della Pro Favara Tino Longo ha commentato la partita esprimendo la sua soddisfazione: "La prima vittoria -afferma il ds ad AgrigentoNotizie - è importante per il morale. Siamo entrati con l’atteggiamento giusto, siamo stati molto concentrati sulle seconde palle, che in queste prime battute stagionali ci hanno dato tanti problemi. Speriamo di continuare così anche perché non possiamo permetterci passi falsi se vogliamo rimanere vicini all’alta classifica. Ripeto che tutte le squadre in questo campionato sono molto attrezzate. Io sono fiducioso e non mi sono mai abbattuto: speriamo di continuare a fare bene, siamo ancora agli inizi.