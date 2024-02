Eccellenza girone A, 20esima giornata: tutti i risultati e la classifica aggiornata

Al Bruccoleri di Favara, nella ventesima giornata di campionato, la squadra di Catalano conferma l'ottimo momento di forma battendo i palermitani dell'Athletic Club: i gialloblù ottengono tre punti importanti e rimangono a sole tre lunghezze dalla capolista Nissa. La squadra di Terranova, con un po' di fatica, batte nel finale 2-0 il Geraci. Nell'anticipo di ieri preziosa vittoria dell'Aspra sul Supergiovane Castelbuono. Oggi bel successo esterno, a Mazara, della Don Carlo Misilmeri. Il Casteldaccia pareggia 1-1 al Fiorilli contro Fulgatore. Di seguito, nel dettaglio, il racconto delle gare e la classifica aggiornata.

Aspra-Supergiovane Castelbuono 3-1 giocata ieri

Successo convincente dell'Aspra contro Castelbuono, tre punti importanti per i padroni di casa. Nicosia porta avanti l'Aspra dopo dieci minuti con una bella rete: dribbling e diagonale vincente che batte il portiere avversario. Torres pareggia nella ripresa per gli ospiti ma Mattia Barbera riporta avanti l'Aspra con un bel colpo di testa. Nel finale calcio di rigore per i padroni di casa, trasformato da capitan Palazzo.

Accademia Trapani-Mazara 1-4

Casteldaccia-Fulgatore 1-1

Finisce 1-1 il match del Fiorilli tra Casteldaccia e Fulgatore. Partita equilibrata che i padroni di casa conducono con disinvoltura. Al 25', però, Razak ruba il tempo ai centrali e trafigge Randazzo per l'1-0 ospite. Il Casteldaccia spinge sull'acceleratore ma non riesce a trovare la via della rete. Il tempo scorre inesorabilmente ma alla fine la gioia arriva. Sferruzza riesce, nel finale a deviare di testa un cross di Bisogno e a battere il portiere avversario. Il Casteldaccia torna a fare punti dopo una striscia negativa di 4 sconfitte.

Geraci-Nissa 0-2

Una grande prestazione non basta al Geraci per portare a casa punti preziosi contro la capolista. La doppietta di Agudiak, al minuto 83 e al novantesimo, regala tre punti preziosi alla squadra di Terranova.



Marineo-Folgore Castelvetrano 1-0

La rete di Morales, al 40' del primo tempo, consegna il successo ai padroni di casa. Nella ripresa la Folgore ci prova ma la difesa dell'Oratorio S. Ciro e S. Giorgio tiene bene.



Pro Favara-Ath. Palermo 3-1

Un altro successo per la Pro Favara di Gaetano Catalano: al Bruccoleri i gialloblù battono agevolmente l'Athletic Club Palermo, 3-1 il finale. Una vittoria che consente di rimanere vicino alla Nissa capolista, distante soltanto tre punti. La formazione di Terranova oggi ha battuto, soltanto nei minuti finali, il Geraci 2-0. Alla mezz'ora di gioco Retucci sblocca il match, ponendo fine all'equilibrio in campo. La gioia, però, è davvero breve perchè Giuliano fa 1-1 per i nerorosa. Nella ripresa, al 51', è ancora Retucci a portare avanti i padroni di casa. Nel finale, a dieci dalla fine, Ficarrotta mette in ghiaccio i tre punti firmando il tris.

Unitas Sciacca-Castellammare 0-1

L'Unitas Sciacca viene beffata al Gurrera dal Castellammare al termine di una partita rocambolesca, terminata 0-1: gli uomini di Galfano chiudono in 9 e gli ospiti in 10. L'espulsione di Iraci pochi secondi dopo l'inizio del secondo tempo non ha frenato Concialdi e compagni, che hanno cercato la rete del vantaggio insistentemente. Poi, un errore in disimpegno di Ferotti al 70' ha regalato a Bah la rete del vantaggio. Lo Sciacca ha provato a rimontare ma al 73' è arrivata anche l'espulsione di Niosi. Nel Castellammare espulso, nel finale, Tarantino.

Mazara 46-Don Carlo Misilmeri 0-2

Bella prestazione dei ragazzi di mister Napoli, che battono 2-0 in trasferta il Mazara 46. Al Nino Vaccara decisive le reti di Maltese e Ricciulli.

La classifica

Nissa 55

Pro Favara 52

Mazara 46 36

Castellammare 35

Supergiovane Castelbuono 31

Athletic Club Palermo 27

Unitas Sciacca 27

Don Carlo Misilmeri 25

Geraci 23

Oratorio S. Ciro e Giorgio Marineo 22

Folgore Castelvetrano 21

Casteldaccia 18

Accademia Trapani 17

Mazara 16

Fulgatore 14

Aspra 14