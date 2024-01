Eccellenza, girone A: i risultati della 17esima giornata e la classifica aggiornata

Si è conclusa la diciassettesima giornata del girone A del campionato di Eccellenza: la capolista Nissa prosegue spedita nella propria marcia, la Pro Favara non molla e continua l'inserimento anche se sei punti rappresentano una distanza di sicurezza di non poco conto. Nei due anticipi di ieri pareggi per l'Athletic Club Palermo e l'Aspra: i nerorosa fanno 1-1 contro il Marineo, stesso risultato a Castellammare per i gialloverdi. Nel pomeriggio odierno la Don Carlo Misilmeri cade, in casa, contro l'Unitas Sciacca: è la rete di Seckan a decidere il match. Nel dettaglio tutti i risultati e la classifica aggiornata.

Athletic Club Palermo-Marineo 1-1 giocata ieri

Un gol su rigore di Angelo Caronia salva l'Athletic Club Palermo nella 17esima giornata del campionato di Eccellenza, girone A, contro l'Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo. Al Favazza di Terrasini finisce 1-1 in un match dal doppio volto: tante emozioni nel primo tempo, meno nella ripresa.

Parte forte il Marineo che ha la prima chance con Maggio: la sua punizione sul primo palo viene bloccata da Russo. La reazione dell'Athletic porta la firma di Manfrè con una botta al volo, respinta da Sendin. Il Marineo cresce e, dopo una traversa colpita da Maggio e una palla gol sprecata da D'Agostino a porta vuota, trova il gol del vantaggio con Nunes che dal limite batte Russo su assist di Zerillo. Prima dell'intervallo gli ospiti sfiorano due volte il raddoppio con Ndumu e Sannasardo: in entrambi i casi Russo si supera. L'Athletic si risistema nel secondo tempo con gli ingressi di Pomba e Camara. La grande chance per il pari arriva al 75esimo minuto: Sendin salva su Pomba, poi Manfrè fallisce un semplice tap-in sotto porta. Il pari, però, arriva al 90esimo minuto quando Pomba guadagna un calcio di rigore, trasformato poi da Caronia. La squadra di Gabriele Cipolla sale a 24 punti in classifica, trovando il sesto risultato utile consecutivo. I nerorosa torneranno in campo domenica prossima al Fiorilli di Casteldaccia contro la formazione locale.

Castellammare-Aspra 1-1 giocata ieri

Al quinto minuto di gioco gli ospiti provano a scardinare l'equilibrio, con Musso che impegna Ceesay in uscita bassa. Al 25' il vantaggio dell'Aspra: Giglio scappa via a destra e crossa per Messina, che a porta sguarnita non può sbagliare. Reagiscono subito i padroni di casa con Ganci, che impegna Ceesay. Nella ripresa spinge il Castellammare e al 56' trova il pareggio con un grandissimo gol di Ganci: un tiro imparabile per Ceesay.

Folgore Castelvetrano-Supergiovane Castelbuono 1-1

Belecco porta in vantaggio i palermitani al 40' ma nella ripresa i padroni di casa trovano il gol del pari con Lovisi.

Don Carlo Misilmeri-Unitas Sciacca 0-1

L'Unitas Sciacca di Angelo Galfano torna dal Giovanni Aloisio di Misilmeri con l'intera posta in palio: i neroverdi ottengono bottino pieno in trasferta, battendo la Don Carlo 1-0. Un successo prezioso per i neroverdi, che salgono così a quota 24 punti in classifica. E' la rete di Seckan, giunta al 75', a decidere il match. La prima frazione di gara è stata sostanzialmente equilibrata, entrambe le formazioni hanno provato ad orchestrare azioni pericolose. Il 4-3-3 di Galfano si rivela proficuo, visto che i padroni di casa vanno in difficoltà sugli esterni. Nella ripresa i neroverdi spingono sull'acceleratore, provando ad attaccare con maggiore insistenza. Al 75' è Seckan a portare avanti gli uomini di Galfano, è sua la rete che sblocca l'equilibrio. Nei minuti finali i biancorossi provano a riversarsi in avanti alla ricerca del pari ma la difesa saccense tiene bene e porta a casa un prezioso successo.

Fulgatore-Mazara 2-2

Geraci-Accademia Trapani 2-1

Vince ancora il Geraci, Al Santissima Trinità prezioso successo contro l'Accademia Trapani. Padroni di casa in vantaggio con Giovagnoli al 44', nella ripresa gli ospiti spingono e al 76' trovano il pari con Perricone direttamente da calcio piazzato: una deviazione mette fuori causa il portiere del Geraci. Cinque minuti dopo, però, ecco il nuovo vantaggio madonita: è Fernandes a firmare il 2-1 e a regalare i tre punti ai suoi.

Mazara 46-Pro Favara 2-3

La Pro Favara di Gaetano Catalano ottiene un successo di straordinaria importanza al Nino Vaccara: il Mazara 46 viene battuto 3-2, grazie ad una rete nei secondi finali siglata dal solito Retucci. Un finale di match emozionante, visto che i padroni di casa erano riusciti a trovare il gol del 2-2 a quattro minuti dalla fine con Barbero. Retucci, però, al 95' ha trovato la rete del 3-2 che consente ai gialloblù di allungare ancora proprio sui mazaresi terzi in classifica e di mantenere inalterato il distacco dalla capolista Nissa. La gara si sblocca dopo due minuti: dalla destra cross di Caternicchia in area per D'Amico, che con un piattone al volo batte Keba. La gioia del vantaggio dura soltanto tre minuti: al 5’ dalla destra arriva un cross di Lo Cascio in area, Barbero al volo di destro batte Scuffia. Il primo tempo va in archivio sul parziale di 1-1. Nella ripresa i ritmi crescono e ne beneficia lo spettacolo. Al 52’ la Pro Favara torna avanti: Retucci recupera al limite del fuorigioco la sfera, palla al piede arriva al limite dell'area di rigore e batte Keba in uscita. Al minuto 81’ miracolo di Keba, bravo a deviare in angolo una conclusione ravvicinata di Ficarrotta. Marino rimedia un secondo giallo e lascia in dieci i suoi: i padroni di casa, allora, ci credono. A quattro minuti dalla fine, infatti, ecco il pareggio del Mazara 46: Ferraù crossa in area a beneficio di Barbero, colpo di testa che batte Scuffia per la seconda volta. Quando tutto lasciava immaginare un punto a testa, ecco il finale a sorpresa: negli ultimi secondi di gioco contropiede vincente di Retucci che supera ancora Keba e realizza la terza rete ospite.

Nissa-Casteldaccia 5-0

La Nissa è troppo forte per il Casteldaccia: la formazione di Terranova vince 5-0 e consolida sempre più il proprio primato. In gol Caccetta, Semenzin, doppietta di Gueye e Agudiak.

La classifica

Nissa 49

Pro Favara 43

Mazara 46 34

Supergiovane Castelbuono 28

Castellammare Calcio 26

Athletic Club Palermo 24

Unitas Sciacca 24

Geraci 22

Don Carlo Misilmeri 19

Folgore Castelvetrano 19

Oratorio S. Ciro e Giorgio Marineo 18

Casteldaccia 17

Accademia Trapani 16

Fulgatore 11

Mazara 9

Aspra 9