Nuovo rinforzo offensivo per l'Akragas: preso Corrado Montalbano

Non si ferma la campagna di rafforzamento dell'Akragas portata avanti in questi mesi dal direttore Giuseppe Cammarata. A poche ore dalla chiusura della prima finestra di mercato la società akragantina mette a segno un'altra operazione di mercato a rinforzo del reparto avanzato. Dopo l'ingaggio nelle scorse settimane di Giuseppe Prestia il club biancazzurro ha ufficializzato l'arrivo del fantasista Corrado Montalbano, anch'egli proveniente dalla Nissa con cui aveva iniziato il campionato.

Classe 1990, Montalbano ha un curriculum sportivo importante per aver giocato nel recente passato, anche in C1, C2 e Serie D, con squadre del calibro di Trapani, Ribera, Leonfortese, Siracusa, Sancataldese (due volte), Marsala, Gela, Nissa (due volte) e Mazara. Montalbano ha iniziato la carriera con Pistoiese e Montevarchi. Il giocatore oggi pomeriggio ha svolto il primo allenamento con i nuovi compagni di squadra ed è disposizione di mister Giuseppe Anastasi per la gara di domenica contro il Cus Palermo.