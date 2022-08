Coppa Italia Eccellenza, i risultati dell'andata del primo turno: l'Akragas cala il tris sulla Pro Favara

Si è da poco conclusa l'andata del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza, prima uscita ufficiale delle compagini del girone A. A chiudere la tornata di partite è stato il derby tra l'Akragas e la Pro Favara in programma all'Esseneto. A spuntarla sono stati i biancazzurri che si sono imposti sul punteggio di 3-0 (a segno i neoacquisti Barrera, Mansour e Vitelli) mettendo un'ipoteca sul passaggio del turno. Tutto aperto invece per lo Sciacca, che sul neutro di Castelvetrano non va oltre il pari a reti bianche contro il Castellammare. Le gare di ritorno si disputeranno mercoledì 7 settembre. Qui sotto la panoramica completa dei risultati delle squadre del girone A.

Don Carlo Misilmeri-Oratorio San Ciro e Giorgio 3-1

Gela-Nissa 2-2

Leonfortese-Enna 1-1

Mazarese-Mazara 1-1

Parmonval-Casteldaccia 2-1 (giocata ieri)

Resuttana San Lorenzo-Cus Palermo 3-0

Sciacca-Castellammare 0-0