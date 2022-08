Pro Favara: Tudisco convoca 23 giocatori per il derby di coppa contro l'Akragas

Dopo la presentazione di due giorni fa alla Cultural Farm la Pro Favara 2022/2023 si appresta a iniziare la stagione con il derby di Coppa Italia di Eccellenza contro l'Akragas. Dopo un mercato in pompa magna tra riconferme importanti e innesti di qualità la squadra gialloblù vuole migliorare ancora rispetto all'anno scorso e consacrarsi come una delle pretendenti alla vittoria finale del competitivo girone A di Eccellenza. La sfida di domani (con gara di ritorno il 7 settembre al Bruccoleri) contro la favorita del campionato è senza dubbio un test importante anche in vista del debutto in campionato contro un'altra big del torneo, la Don Carlo Misilmeri.

In vista della gara di domani il tecnico Francesco Tudisco ha convocato 23 giocatori: al netto del difensore De Rios e del fantasista Rugova presenti tutti i nuovi acquisti. Qui sotto la lista completa:

Portieri: Scannella, Avignone

Difensori: Caternicchia, Buscarino, Marino, Marchica, Ferotti, Fallea, Buonocore, Miano

Centrocampisti: Incatasciato, Castronovo, Bossa, Aureliano, Fricano, Cammilleri, Puccio

Attaccanti: Graziano, La Piana, Piraneo, Rinoldo, Gambino, De Luca