L'Akragas pronto per il derby di coppa, Terranova: "Pro Favara avversario difficile ma ci siamo preparati bene"

L'Akragas si appresta a fare il suo debutto stagionale: in attesa del campionato si parte con il derby di Coppa Italia di Eccellenza contro la Pro Favara, un potenziale antipasto del Girone A che verrà tra due squadre che partono con ambizioni importanti. Sui canali ufficiali della società il tecnico biancazzurro Nicola Terranova ha espresso le sue considerazioni alla vigilia del match parlando anche del mercato e degli obiettivi nella squadra.

In prima battuta l'allenatore mazarese ha parlato della sfida e delle sue aspettative : "Si parte col botto - ha affermato - con una sfida contro quello che forse è il più difficile degli avversari da affrontare. Ci siamo preparati bene, abbiamo vissuto la settimana con grande tranquillità sapendo che dobbiamo dare il massimo da subito. La stagione si prospetta difficile, con un campionato di livello molto più alto rispetto all'anno scorso con molte squadre pronte per lottare al vertice: il Favara è una di queste, ha investito tanto prendendo giocatori che in queste categorie incidono. Abbiamo vissuto un periodo di preparazione importante in cui la squadra ha cominciato a conoscerci, abbiamo raggiunto una buona quadratura: sono curioso di vedere i miei giocatori nella prima gara".

Terranova ha poi parlato della condizione della squadra: "L'Akragas è obbligata a dare l'importanza massima a qualsiasi partita - ha sottolineato - deve scendere in campo sempre per vincere. Poi è chiaro che ci sono gli avversari con la loro bravura: l'importante è uscire dal campo sempre convinti di aver dato il massimo e mettendo in campo quel che si prepara in settimana. Fisicamente non siamo brillanti come vale anche per le avversarie e penso anche per il Favara. A prescindere da quello conterà la testa del giocatore: abbiamo una società sempre presente, un gruppo squadra importante, uno staff che mi da una grande mano, siamo fiduciosi per l'inizio del campionato".

Il tecnico biancazzurro ha poi espresso le sue considerazioni sulla campagna acquisti (dove oggi si registra l'arrivo dell'attaccante Vitelli) e sul calendario: "Sul mercato abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati nel precampionato - ha spiegato -forse arriverà qualche under ma di questo ne parlerà il direttore. Le avversarie si devono affrontare tutte, prima o dopo non cambia. Iniziamo con un avversario difficile, una neopromossa ma con un allenatore che conosce bene la categoria, la partenza è difficile poi penseremo alle altre partite".

In chiusura Terranova ha parlato delle sue emozioni personali in vista di questa stagione: "Sono orgoglioso di essere rimasto - ha concluso - ed essere stato confermato in una città che mi ha apprezzato sin da subito: i risultati aiutano ma alla fine il lavoro paga. Le ambizioni sono sempre quelle, dare il massimo e arrivare sempre più in alto. Spero di farlo con l'Akragas".

Per la sfida di domani pomeriggio il tecnico ha convocato 23 giocatori. Qui sotto la lista completa:

Portieri: Elezaj, Sansone,Omodei

Difensori: Baio, Barrera, Cipolla, Lo Cascio, Mannina, Neri, Noto

Centrocampisti: Bertoglio, Caccetta, Dalloro, Messina, Vizzini

Attaccanti: Bruno, Dispenza, Mansour, Pavisich, Semenzin, Scozzari, Vitelli, Zammito