Colpo in difesa per il Canicattì: preso dalla Serie D il difensore Emanuel Baiata

In una fase nella quale le dirette inseguitrici si stanno rinforzando per il rush finale del campionato anche il Canicattì, capolista sino ad ora indiscusso del girone A di Eccellenza, batte un colpo sul mercato ed è un acquisto di spessore. La società biancorossa infatti ha comunicato l'ingaggio del difensore italo-tedesco Emanuel Baiata, che arriva dalla Serie D.

Difensore classe 97', Baiata arriva dopo la prima parte di stagione con il Trapani in Serie D, In passato si è reso protagonista con le maglie di Sancataldese, Mazara e Dattilo. Il giocatore nativo di Francoforte va così a rinforzare il già forte pacchetto difensivo racinaro, il meno battuto del torneo con dieci reti subite in diciotto gare.