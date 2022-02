Il Canicattì in 10 batte fuori casa il Monreale: biancorossi sempre più primi

Continua la marcia in testa del Canicattì di Lillo Bonfatto che anche oggi ha vinto la sua partita: al Ribolla di Palermo, infatti, i biancorossi si sono imposti per 3-2 contro il Monreale al termine di una gara rocambolesca e nonostante il secondo tempo giocato quasi tutto in inferiorità numerica per l’espulsione di Morana. I racinari salgono così a quota 42 punti in classifica, sempre a + 5 dal Misilmeri e a + 8 dall’Akragas.

Il Canicattì ha cominciato ad attaccare letteralmente dal primo secondo con Garufo che dal calcio di inizio prova già a sorprendere il portiere Marineo che però blocca. Il forcing iniziale biancorosso porta i suoi frutti al 19’ quando, sugli sviluppi di un corner battuto da Privitera, Raimondi stacca di testa bruciando la difesa e insaccando l’1-0. Il gol galvanizza la squadra che al 28’ trova il raddoppio: su una situazione di recupero palla Iraci imbecca Gueye in area che incrocia il destro e segna il 2-0. Il Monreale a quel punto reagisce di testa e cuore e si rifà sotto: al 33’ sugli sviluppi di un’azione di Saija sull’out di destra, la palla finisce a Ruggeri che dal limite brucia Guddo con una grande conclusione. La partita è riaperta.

Nella ripresa il Canicattì si ritrova in 10 uomini per l’espulsione di Morana, che ha ricevuto il secondo giallo dopo una simulazione. Il Monreale a quel punto alza ancora di più i giri del motore. Guddo, protagonista di due bei interventi su Namio e Rizzo nulla può al 63’ quando i padroni di casa pareggiano con Zammitti, bravo nel girare in porta da pochi passi. Bonfatto ridisegna la squadra inserendo Prezzabile e Matera al posto di Gueye e Iraci con il Monreale che nel frattempo si getta in avanti alla ricerca di una vittoria che sarebbe oro. Al 75’ però sono i biancorossi a segnare il gol che segna la storia del match con Di Mercurio che dalla distanza trova una conclusione capolavoro sulla quale Marineo nulla può fare.

Nel finale Monreale prova a ristabilire la parità ma il fortino racinaro tiene e alla fine il Canicattì porta a casa l’intera posta contro un avversario uscito comunque a testa alta e che aveva saputo rientrare in partita prima dell’espulsione di Morana. Per i biancorossi è il settimo risultato utile consecutivo.