Il Canicattì saluta uno dei grandi protagonisti della promozione: Benny Iraci lascia il club biancorosso

Con la promozione in Serie D il Canicattì è chiamato a rimodulare l'organico anche in considerazione del regolamento che prevede l'utilizzo di quattro under nell'undici titolare. Dopo la separazione con Baiata, Caternicchia, Treppiedi, Prezzabile, Celin e Matera è il momento di un altro saluto, decisamente di peso: il fantasista palermitano Benedetto Iraci non sarà infatti in squadra per la prossima stagione.

Ad annunciarlo è stata la società del presidente Angelo Licata in un comunicato ufficiale sulle pagine social del club: "L'Asd Canicatti comunica che Benedetto Iraci non farà parte del club biancorosso nella stagione 2022/2023 - si legge - 20 goal, 19 assist e tanto impegno dentro e fuori dal campo non passeranno di certo inosservati! Tanti record e gesti di stima e, per concludere, il premio di miglior giocatore d'Eccellenza Siciliana! Ringraziamo il calciatore per l'impegno profuso, per l'attaccamento alla maglia e per aver contribuito al raggiungimento della tanto agognata #SerieD con classe ed eleganza" A Benny va il nostro più sincero in bocca al lupo per un futuro roseo: ricorda che Canicatti è sempre casa tua!

Il mattatore assoluto della stagione biancorossa lascia così la squadra per la seconda volta dopo la stagione 2018/2019 della quale fu altresì protagonista sia nella vittoria della Coppa Italia di Eccellenza che nella cavalcata stagionale chiusa amaramente con la sconfitta nella finale playoff per la D contro il Biancavilla. Per l'esterno offensivo ex Reggiana, a tutti gli effetti uno specialista nelle vittorie dei campionati d'Eccellenza, adesso con ogni probabilità verrà il momento di una nuova sfida ambiziosa, sempre in quinta serie.