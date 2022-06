Canicattì, comincia il restyling per la Serie D: sei giocatori lasciano la squadra

Il Canicattì a breve comincerà le operazioni che la proietteranno a disputare il campionato di Serie D, conquistato la scorsa stagione al termine di una brillante cavalcata nel competitivo girone A di Eccellenza. Con il salto di categoria la squadra biancorossa dovrà rivedere l'organico in base al regolamento degli under, che in quarta serie obbliga i club a schierare nell'11 titolare almeno quattro giocatori in quota, nello specifico un 2001, un 2002, un 2003 e un 2004.

Anche tenendo conto di questo aspetto la squadra ha dovuto fare delle scelte con sei giocatori della rosa dell'anno scorso che non saranno riconfermati. I profili in questione sono i due "militanti di lungo corso" Filippo Caternicchia e Federico Matera, il centrocampista canicattinese Totò Treppiedi e i tre acquisti dello scorso mercato invernale Alessandro Prezzabile, Emanuel Baiata e Alessandro Celin. A dare l'annuncio è stato lo stesso club canicattinese in un comunicato nel quale ringrazia i calciatori per l'impegno mostrato quest'anno come anche nelle stagioni passate.

Il club canicattinese adesso si muove anche in entrata per costruire la rosa: tra gli obiettivi del club quello di inserire in organico diversi under per avere una squadra adeguata al regolamento della D ma anche un portiere ed un attaccante over.