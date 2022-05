Canicattì: otto giocatori preconvocati dalla nazionale siciliana: ci sono anche Garufo e Treppiedi

Le squadre agrigentine si confermano un potenziale serbatoio di rilievo per la nazionale siciliana, chiamata a giugno ad affrontare gli europei Conifa (federazione calcistica che coordina le attività di rappresentative regionali, di stati non riconosciuti o di specifiche entità culturali). Dopo le preconvocazioni di tre giocatori della Pro Favara (Bossa e gli agrigentini Fragapane e Gambino) e di quattro dell'Akragas (Strano, Lavardera, Tarantino e Prestia che però hanno rifiutato per via dei playoff) si aggungono anche i calciatori del Canicattì.

La società biancorossa, trionfatrice nel girone A di Eccellenza, rende noto che sono ben 8 i giocatori preconvocati in vista della kermesse che si disputerà i primi di giugno a Nizza. I calciatori in questione sono il portiere Gabriele Barbagallo, i difensori Filippo Raimondi e Dennis Di Mercurio, i centrocampisti agrigentini Desiderio Garufo e Salvatore Treppiedi cui si aggiunge Santo Privitera, e gli attaccanti Giuseppe Iezzi e Benedetto Iraci.