Canicattì nel segno della continuità: per la Serie D confermato mister Lillo Bonfatto

Il Canicattì si appresta a preparare la stagione in quarta serie nel segno della continuità tecnica e gestionale. La società biancorossa ha infatti deciso di confermare sulla propria panchina Lillo Bonfatto, colui che ha condotto la squadra alla promozione nel competitivo girone A di Eccellenza, stravinto con otto punti di vantaggio sull'Akragas.

Ad annunciare la decisione è stato il Canicattì stesso con un comunicato apparso sui canali della società: "L’Asd Canicattì comunica ufficialmente di aver affidato per la stagione 2022/2023 - si legge - la guida tecnica a Lillo Bonfatto. Reduce da un'annata storica che lo ha visto protagonista nel ri-portare il club biancorosso in Serie D - prosegue -era impossibile non confermarlo come nostro condottiero. Sicuri delle sue qualità tecnico/tattiche e di leadership, abbiamo scelto la via della continuità, affidando anche per la prossima stagione Canicatti ad un canicattinese! Cogliamo l'occasione - conclude la nota - per augurare al nostro allenatore un grande in bocca al lupo per la stagione che verrà. Inoltre a breve verrà comunicato anche lo staff tecnico che affiancherà mr. Bonfatto in questa nuova stagione biancorossa”.