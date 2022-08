Il Licata si rinforza in attacco: ingaggiato Adamzaki Ouattara

Continua la campagna acquisti del Licata in vista del prossimo campionato di Serie D. Il club gialloblù ha infatti comunicato ufficialmente l'ingaggio dell'attaccante originario della Costa D'Avorio Adamzaki Ouattara. Classe 1998, Ouattara arriva dalla compagine ligure del Lavello, impegnata in quarta serie, categoria che il calciatore conosce bene avendovi sempre militato sino ad ora.

Ouattara, alla sua terza esperienza in Sicilia dopo le stagioni vissute con Sancataldese e Acireale (entrambe prossime avversarie del Licata) ha già raggiunto i nuovi compagni in ritiro a Troina ed è a disposizione di Mister Romano. Per la squadra licatese si tratta dell'ottavo acquisto in questa stagione dopo quelli del portiere Valenti ,dei terzini Izco e Cannia, dei centrocampisti Rotulo e Mudasiru e dei due esterni Marcellino e Baldeh.