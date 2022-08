Licata: preso il terzino sinistro under Vincenzo Puccio

Continua la campagna acquisti del Licata in vista della prossima stagione di Serie D. La società gialloblù ha infatti comunicato ufficialmente l'arrivo di un nuovo giocatore, il terzino sinistro classe 2004 Vincenzo Puccio. Un innesto che va ad arricchire il comparto degli Under necessario per le regole di categoria.

Puccio è reduce da una stagione in Eccellenza passata nel girone B con le compagini di Taormina e Viagrande. Per la squadra guidata in panchina da Pippo Romano è il quinto innesto stagionale dopo il ritorno tra i pali di Federico Valenti e gli arrivi dei centrocampisti Rotulo e Mudasiru e dell'esterno Marcellino.