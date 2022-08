Licata: finisce 1-1 l'amichevole contro la Leonfortese

Continua la preparazione del Licata in vista della prossima stagione in Serie D (domani uscirà il calendario del girone I). La squadra di Pippo Romano quest'oggi ha svolto a Troina un amichevole con la Leonfortese, neopromossa in Eccellenza (dove militerà nel girone A assieme alle agrigentine) e guidata dall'ex tecnico del Canicattì Seby Catania. La partita, suddivisa in tre tempi da 30 minuti è finita sul risultato di 1-1: a segno per la squadra gialloblù il neoacquisto Alieu Baldeh.