Serie D, annunciato il girone I: ecco le avversarie di Licata e Canicattì

La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficialmente annunciato la composizione dei gironi della Serie D per la stagione 2022/2023. Canicattì e Licata, le due compagini agrigentine impegnate in quarta serie, sono state inserite (come da consuetudine) nel Girone I, un girone tradizionalmente difficile che quest'anno è reso ancora più impegnativo dalla presenza di compagini con tradizione nel professionismo, una su tutte il Catania.

In tutto (comprese le agrigentine) saranno ben 9 le squadre siciliane ai nastri di partenza: a questo gruppo potrebbe aggiungersi anche il Giarre, reduce da una fase tribolata a livello societario e per il momento ammesso con riserva. Per quanto riguarda le rimanenti compagini sei (Castrovillari,Cittanova, Lamezia Terme, Locri, San Luca e la retrocessa Vibonese) vengono dalla Calabria; tre invece (Mariglianese, Real Aversa e Santa Maria Cilento) dalla Campania. I calendari saranno resi noti quando sarà sciolta, in un senso o in un altro, la riserva sul Giarre. Qui sotto la lista delle squadre:

Il Girone I di Serie D

Canicattì, Castrovillari, Catania, Città di Acireale, Città di S.Agata, Cittanova, FC Lamezia Terme, Licata, Locri, Mariglianese, Paternò, Ragusa, Real Aversa, San Luca, Sancataldese, Santa Maria Cilento Trapani,Vibonese, Giarre*

*Società ammessa con riserva in virtù del Decreto TAR Lazio n. 5315/2022 – Reg. Ric. n. 09540 del 9 agosto 2022, salvo ogni ulteriore e successivo provvedimento in relazione al contenzioso giudiziale