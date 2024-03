Akragas, squadra al lavoro per preparare la partita di San Cataldo: biglietti in vendita online

L'Akragas è in campo per un nuovo e importante allenamento, aspettando la sfida di domenica di San Cataldo contro la Sancataldese. Il match è valido per la 31esima giornata del campionato di Serie D, girone I.

Il club biancazzurro comunica che è possibile acquistare i biglietti in prevendita a soli €12,00 sul sito postoriservato.it.

Domenica i biglietti saranno disponibili anche al botteghino dello stadio, al prezzo di €15,00 per il settore ospiti.