Akragas, scambio con il Mazara: in biancazzurro arriva la mezzala Bonanno, percorso inverso per Bertoglio

Scambio di giocatori tra l'Akragas ed il Mazara. La società biancazzurra acquisisce le prestazioni sportive della giovane e promettente mezzala Ivan Bonanno, classe 2003, nato a Palermo, alto un metro e 70 centimetri. Al Mazara va invece il centrocampista Christian Bertoglio. Ivan Bonanno la scorsa stagione ha militano in D con il Cittanova. È cresciuto nelle giovanili del Villabate per poi passare al Mazara in Eccellenza.

Il Direttore Sportivo Ernesto Russello, dunque, piazza un altro acquisto per rinforzare ulteriormente la batteria degli under a disposizione di mister Nicolò Terranova. Ivan Bonanno è un calciatore di prospettiva, in grado di ricoprire più ruoli: terzino sinistro, centrocampista e seconda punta. Il classe 2003 si è già unito ai nuovi compagni di squadra ed è a disposizione per la prossima sfida di campionato contro la Nissa.