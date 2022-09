L'Akragas espugna di gran carriera il Nino Vaccara: i biancazzurri calano il poker sul Mazara

Dopo il successo sulla Leonfortese e la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia di Eccellenza con il roboante 5-2 nel derby fuori casa contro la Pro Favara, l'Akragas chiude in bellezza la sua settimana con un'altra vittoria in pompa magna: i biancazzurri hanno infatti espugnato il Nino Vaccara sconfiggendo il Mazara con un perentorio 4-0. Per la squadra di mister Terranova in queste prime quattro uscite stagionali sono arrivati quattro successi con 13 gol fatti e due subiti: un inizio decisamente forte.

La storia della partita si decide alla mezzora del primo tempo, quando i biancazzurri sostanzialmente dilagano nel giro di sei minuti. Al 30' Mansour sblocca la gara con un'azione personale su un recupero palla da un errore della dirsa canarina;120 secondi dopo Baio serve il bis, su assist del solito Semenzin; tre minuti dopo è ancora Semenzin a confezionare il passaggio vincente per il tris firmato da Pavisich. Nella ripresa l'Akragas gestisce il match e riesce ad affondare il colpo nel finale: la firma è di Vitelli (che ha avuto un grande impatto da quando è arrivato poche settimane fa) con un tiro da fuori.

In virtù di questo risultato l'Akragas sale a sei punti nel girone A di Eccellenza restando a punteggio pieno assieme a Sciacca e Cus Palermo. Prossima settimana i biancazzurri torneranno all'Esseneto per la sfida contro la Nissa.