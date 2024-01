Akragas, la soddisfazione di Coppa dopo il pari nel derby: "Abbiamo giocato un'ottima partita, speravo di vincere"

"Con un pizzico di lucidità in più avremmo potuto vincere la gara, ci ho sperato sino alla fine: abbiamo fatto un'ottima partita".

Marco Coppa, allenatore dell'Akragas, ha commentato così il pari ottenuto dai suoi al Saraceno di Ravanusa nel derby contro il Licata. Una buona prestazione per i biancazzurri, al quale è mancato soltanto il gol. Un punto che muove la classifica, al termine di una partita abbastanza equilibrata: nel primo tempo è stata la squadra di Pippo Romano a creare più gioco e occasioni pericolose.

"E' mancato soltanto il gol, siamo stati pericolosi sulle palle inattive: se avessimo indovinato due, tre volte il passaggio negli ultimi sedici metri avremmo potuto vincere. Nell'arco dei cento minuti ho visto una grande Akragas - ha detto Coppa - è un punto che muove la classifica e per noi questo è molto importante. La gara di oggi ha dato risposte a tante persone, secondo me non veri tifosi: molti li chiamano leoni da tastiera, io li chiamo vermi da tastiera. Queste persone non vogliono bene all'Akragas, i nostri ragazzi sono sempre stati Giganti anche nelle sconfitte. La nostra squadra non è costruita per vincere sempre ma è fatta da ragazzi che lottano sempre e si applicano. Mi auguro che le persone che criticano non si presentino ad Agrigento al nostro rientro. Dedico il pari ai nostri tifosi - ha concluso Coppa - ci sostengono sempre e sono fondamentali per noi".