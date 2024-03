Akragas, l'amarezza di Deni: "Uno scempio, arbitro assolutamente inadeguato ed errori da ufficio inchieste"

"Errori da ufficio inchieste, non è commentabile in nessun modo aver annullato un gol per autorete: il direttore di gara ha messo a rischio anche l'ordine pubblico, va assolutamente fermato per la sua inadeguatezza".

E' un fiume in piena Giuseppe Deni, al termine del derby perso dall'Akragas contro la Sancataldese. Il 3-0 dei padroni di casa è arrivato al termine di 90 minuti intensi e nervosi: il Gigante recrimina per diversi episodi e anche per i due rossi estratti a Puglisi e Sanseverino. In particolare, la rabbia di Deni si focalizza sulla rete annullata all'inizio del match alla squadra di Coppa: Sanseverino calcia, la deviazione di un difensore avversario manda in porta la conclusione ma il collaboratore del direttore di gara considera impattante la posizione di un giocatore dell'Akragas nei confronti del difensore avversario. Le immagini, però, evidenziano una valutazione errata: il calciatore dell'Akragas era praticamente rientrato dalla posizione di offside.

Il dirigente biancazzurro, a fine partita, ha tuonato contro la direzione arbitrale: "Ho assistito ad uno scempio - ha esordito Deni ai microfoni del club - gli errori sono da ufficio inchieste. Posso ammettere la buona fede, ma secondo me oggi c'è qualcosa di più: faremo fare una valutazione e poi vedremo come muoverci. Nei primi minuti c'era anche un rigore per noi, l'arbitro ha fischiato a senso unico e col solo scopo di spezzettare il gioco. I due rossi, poi, si aggiungono ai tanti episodi. Per me l'arbitro ha messo a rischio l'ordine pubblico - ha concluso - la sua è una responsabilità evidente. Va fermato, è stato assolutamente inadeguato. Il gol annullato è inconcepibile, non so davvero cosa dire".