Akragas, ingaggiato un nuovo portiere: è Alessio Pozzi, ex Triestina

L'Akragas comunica di aver ingaggiato il forte portiere classe 2000 Alessio Pozzi, originario di Roma, alto 1 metro e 90 cm.

Si tratta di un estremo difensore di assoluto valore e di categoria superiore. È senza dubbio un ottimo rinforzo e di prospettiva che va ad arricchire la rosa a disposizione di mister Marco Coppa. Nonostante la giovane età, Alessio Pozzi ha un curriculum importante per aver militato tante stagioni in C e Serie D con formazioni blasonate del calcio italiano. L'operazione di mercato è stata portata a compimento dal Direttore sportivo, Giuseppe Cammarata.

Alessio Pozzi la scorsa stagione ha militato nella Triestina in Serie C. È cresciuto nel settore giovanile della Maceratese. Poi è passato all'Avellino in Serie B. Successivamente i campionati di Serie D con le maglie di San Marino e Messina. Nella stagione 2020/2021 ha militato in C con Carpi e nella stagione 2021/2022 con la Pistoiese, sempre in terza serie. Il calciatore è già a disposizione per gli allenamenti con la prima squadra.