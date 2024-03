Akragas, Coppa chiede altri tre punti: “Vogliamo un’altra vittoria per la salvezza”

Alla vigilia di Sancataldese-Akragas, il tecnico biancazzurro Marco Coppa ha parlato in sala stampa. L'allenatore vuole altri tre punti per chiudere la pratica salvezza: "Sarà una partita tosta - ha esordito - dobbiamo mostrare maturità in campo. Stiamo bene dopo la vittoria dello scorso turno ma cerchiamo un altro successo per avvicinarci alla matematica salvezza. Non so ancora se la quota sarà a 38 o sopra i 40, molto probabilmente servirà qualche punto in più. Noi dobbiamo soltanto pensare a muovere la classifica".

In chiusura il tecnico dichiara di aspettarsi un avversario "agguerrito": "Loro, come noi, cercano punti - ha concluso - prevedo una gara ad alta intensità dal punto di vista agonistico".