Akragas, Cipolla soddisfatto: “Buon pari, potevamo anche vincerla”

"Abbiamo ottenuto un buon punto, su un campo non semplice e contro un avversario quotato: alla fine, con un pizzico di fortuna in più, potevamo anche vincerla".

Questo il commento di capitan Cipolla, al termine del pari ottenuto dall'Akragas sul campo del Città di Sant'Agata. I padroni di casa hanno creato molto ma, probabilmente, l'occasione più nitida del match l'hanno costruita i Giganti: al 91' la squadra di Coppa ha sfiorato la rete del vantaggio.

"Abbiamo approcciato bene la gara - ha detto Cipolla - abbiamo trovato una certa compattezza e solidità di squadra, soprattutto nel reparto arretrato. Adesso pensiamo al match contro il Ragusa, sarà la terza partita in una settimana. Recuperare non è facile ma daremo tutto per regalare una gioia ai nostri tifosi. Anche oggi ci hanno seguito fin qui - ha concluso il capitano - li ringraziamo per il supporto costante".