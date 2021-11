Verso Akragas-Canicattì, capitan Cipolla: "Dovremo essere perfetti sotto ogni aspetto"

Tutto pronto per il big-match di domani tra Akragas e Canicattì, in programma alle 14:30 all'Esseneto in un derby dal profumo d'alta classifica che vale la vetta del girone A di Eccellenza. I biglietti per assistere al match saranno in vendita fino a domani presso i botteghini dello stadio.

Il capitano del Gigante Alfonso Cipolla ha espresso le sue considerazioni su questo match di vitale importanza: "Sarà una partita spettacolare - ha affermato - si affronteranno due organici di spessore. Il Canicattì sta facendo molto bene e arriva da noi con entusiasmo ma noi siamo pronti a dar battaglia e regalare la vittoria ai nostri tifosi. Servirà un Akragas perfetto sotto ogni aspetto, concentrato e determinato di agguantare un risultato per noi fondamentale. I tifosi ci stanno sostenendo tantissimo, sono qui a vedere l’allenamento, spero che il pubblico risponda presente domenica perché abbiamo bisogno anche di loro".

In vista del big-match mister Giuseppe Anastasi ha convocato 22 giocatori. L'organico è al completo al netto delle assenze di Biancola e Treppiedi. Qui sotto l'elenco dei giocatori:

Portieri: Di Carlo, Dome

Difensori: Ferrigno, Cipolla, Tuniz, Baio, Punzi, Yoboua

Centrocampisti: Giuffrida, Bellanca, Lavardera, Piyuka, Costantino, Maiorano, Montalbano, Taormina

Attaccanti: Gambino, Lucas Corner, Leonardi, Silvano, Prestia, Pardo