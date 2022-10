La Valle dei Templi protagonista in Rai, la guida turistica Laura nel programma I soliti ignoti

Racconta la sua giornata in Rai Laura Danile, la guida turistica della Valle dei Templi che lo scorso fine settimana è stata protagonista del noto programma di successo "I soliti Ignoti" capitanato da Amadeus.

Non trattiene le emozioni Laura che sulla sua pagina Facebook, Guida turistica family tour Laura Danile, finalmente ha potuto pubblicare i momenti clou della trasmissione, scatenando l’entusiasmo e la curiosità del popolo social che l’ha seguita in televisione e c'è chi l'ha anche riconosciuta subito per via del suo lavoro nel sito turistico.

“Qualche mese fa, in piena estate, ricevo una telefonata: 'Pronto Laura, sono x de I Soliti ignoti, conosci il programma? E da lì parte una trafila che a settembre mi ha portata a Roma. Entrare dietro le quinte di un programma televisivo è una esperienza interessante: per 40 m di puntata abbiamo lavorato 8 ore tra prove, scelta outfit, trucco, parrucco, consigli, microfoni etc etc. seguiti passo passo da una squadra molto professionale e disponibile. Ho scoperto che tantissima gente vede il programma che va in onda a ora di cena mi avete scritto in tantissimi!” Scrive la concorrente sui social a corredo di foto che immortalano la sua partecipazione alla trasmissione. La stessa non ha esitato a sottolineare i commenti più belli ricevuti durante l’esperienza : “Quelli dei bimbi che dicevano: certo che è lei che fa tour nella Valle dei templi, ignari del fatto che ci possa essere chi nemmeno sa dove collocare questo sito straordinario", continua la stessa.

"E' stato emozionante entrare in uno studio televisivo rai per la prima volta e vederne i meccanismi complessi che stanno dietro a una puntata breve. Fiera di essere stata ambasciatrice della mia terra. Incredula nello scoprire che i concorrenti non sapevano collocare un sito così importante come la Valle dei templi che ci invidiano in tutto il mondo. Ma per questo non basta mai la promozione. Ed il compito di chi fa divulgazione è proprio questo: arrivare a tutti (provarci almeno) grandi piccini, stranieri locali e non solo. Perché io il mio lavoro lo intendo così: come quello di un' interfaccia tra il mondo accademico (da cui provengo) e la gente (a tutti i livelli a iniziare dai bimbi)", ha aggiunto Laura Danile per Agrigento notizie.