”Sicilia vocal festival”, conclusa l’edizione 2023: ecco tutti i vincitori

Il club “La pinetina” di Agrigento ha ospitato l’atto finale dell’edizione “Summer 2023” del “Sicilia vocal festival”, evento organizzato dall'associazione RifEvents di Alberto Casá, Valerio e Stefano Vinciguerra in collaborazione con “Sicilia's got talent”. Si tratta di una vetrina dedicata alla scoperta e alla valorizzazione del talento musicale proveniente da ogni parte della Sicilia.

La prima edizione estiva di quest'anno ha visto oltre 100 partecipanti competere per il titolo di vincitore assoluto. Attraverso una rigorosa selezione online e l'attenta valutazione dei video inviati dai concorrenti, sono stati selezionati i 24 finalisti che si sono esibiti sul palco della “Pinetina”.

La serata ha avuto inizio con una performance della scuola di canto “Palladium” di Lia Minio con il brano “Heal the world” di Michael Jackson. Poi la giuria, composta da esperti del settore tra cui Lillo Crapanzano, attore teatrale e regista di varie opere teatrali; le cantanti Tania Vinciguerra ed Emanuela Cacciatore (quest’ultima classificata seconda nell’edizione 2022); l’animatore e cantante Michele Crapanzano; l’esperto di marketing e comunicazione Giuseppe Polizzi ed Omar Bolognesi, ideatore e conduttore di programmi televisivi, ha avuto il difficile compito di valutare ogni esibizione. Alla fine è stato premiato un duo di fratelli gemelli di Ragusa, noti come "The Double”.

Claudio Allatta di Catania e Dario Adragna di Agrigento sono stati rispettivamente il secondo e il terzo classificato. Il premio social è stato conferito a Lucia Covato di Ispica mentre il premio della critica è andato a Dennis Longo di Favara. Altri premi sono stati consegnati per la migliore presenza scenica a Giulia Russo di Giarre, per la migliore interpretazione a Jasmine Mostacci di Marsala, per il migliore inedito a Dario Adragna di Agrigento, il premio della giuria popolare a Beata Occhipinti di Favara ed il premio d’eccezione” ad Ambra Alioui di Caltanissetta.

Nella categoria “Baby” il premio è stato assegnato a Sofia Costanza e Beata Occhipinti, entrambe di Favara, mentre nella categoria “Junior” ha trionfato Claudio Allatta. Nel settore “Young” vittoria per i “The Double” di Ragusa mentre nella categoria “senior” il vincitore è stato Dario Adragna.

L'evento è stato presentato da Miriam Di Rosa affiancata dalle vallette Alessia Russo e Giusy Patti. Ospiti d'onore Nicola Squillace, vincitore del festival “Je so pazzo”, Tania Vinciguerra e King Horus, giovane talento rapper conosciuto in tutta Italia.