Sanremo è alle porte, selfie con Amadeus per il pizzaiolo Carmelo Pistritto: sarà responsabile dell’area food

Il pizzaiolo favarese Carmelo Pistritto torna al Festival. A “Casa Sanremo” per essere precisi, dove artisti e addetti ai lavori si godranno le loro pause pranzo-cena gustando il meglio dei sapori “Made in Italy”. E tra questi non poteva mancare la pizza che, come sempre, accontenta il palato di tutti.

Anche per l’edizione 2024 della kermesse canora più amata d’Italia, ormai vicinissima dato che comincerà martedì 6 febbraio, Carmelo Pistritto avrà un ruolo importante nell’area dedicata al cibo. In particolare sarà responsabile dell’area food e, per questo, ha selezionato circa 40 pizzaioli che lo affiancheranno in questa nuova avventura nella cittadina ligure. All’interno di “Casa Sanremo” saranno presenti due pizzerie: una sarà gestita da Carmelo Pistritto e l’altra da Enzo Piedimonte.

Il pizzaiolo favarese è stato recentemente ospite di “Pizza Doc” su Rai 2 e continua a portare avanti la sua pizzeria-bistrot a Favara in corso Vittorio Veneto.