Foto della Scala dei Turchi e di un agente sui social: incetta di "like" dei fans della polizia

"Levigata dalle onde del mare e dal vento questa famosa scala bianca che porta al mare si trova in provincia di Agrigento ed è una delle mete turistiche più conosciute della Sicilia, una delle nostre meraviglie d'Italia". L'official page della polizia di Stato, su Instagram, ha postato, con queste parole, la foto di un poliziotto sul belvedere della Scala dei Turchi.

Un'immagine che ha richiamato l'attenzione e una miriade di like non soltanto dei siciliani, ma di tutti coloro che - lungo la penisola - sono fans della polizia. Un'ottima vetrina sia per la Scala dei Turchi che per gli agenti della polizia che, quotidianamente, sono in servizio in questa provincia.