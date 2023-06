Champagne e musica: Piero Barone festeggia i suoi 30 anni in un chiosco di San Leone

Niente Formentera o Forte dei Marmi: i suoi 30 anni Piero Barone li ha voluto festeggiare in un noto chiosco del viale de Le Dune. Il tenore de Il Volo, ieri sera, ha voluto stappare una bottiglia di champagne allo scoccare della mezzanotte.

Al fianco del celebre cantante originario di Naro, gli affetti di sempre, ovvero gli amici veri. Il neo 30enne ha festeggiato per tutta la notte tra balli, danze e risate con gli amici. Ovviamente, la sua presenza, non è passata inosservata, ma Piero Barone - per una notte - ha avuto voglia di festeggiare dimenticando la sua fama.

Non è la prima volta che il tenore sceglie San Leone per il suo compleanno. Barone, infatti, qualche anno fa ha festeggiato insieme agli amici di sempre, ma anche ai "colleghi" Ignazio e Gianluca, il suo compleanno dando vita ad un party esclusivo nella sua villa, sempre a San Leone. Barone, nonostante sia un celebre tenore conosciuto in tutto il globo, sceglie sempre di trascorrere parte delle sue vacanze nella sua amata Sicilia.