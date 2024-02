L'eccellenza culinaria unisce quanto la musica: il pizzaiolo Paolo Patti ha trionfato a Sanremo

L’eccellenza culinaria può unire le persone tanto quanto la musica. Lo ha dimostrato il pizzaiolo favarese Paolo Patti le cui pietanze, di fatto, hanno trionfato a Sanremo.

Tra i professionisti culinari selezionati per deliziare i palati dei partecipanti al Royal hotel di Sanremo c’era proprio il giovane pizzaiolo di Favara, Paolo Patti, titolare della pizzeria “Melamangio da Paolo”. Durante la settimana di spettacolo, Patti ha avuto l’onore di incontrare e deliziare i palati di decine di cantanti in gara all’Ariston.

L’atmosfera vibrante e magica del Festival di Sanremo si è fusa perfettamente con i sapori irresistibili delle creazioni culinarie del favarese, regalando un’esperienza gastronomica indimenticabile. "Non vi nascondo che non riuscivo a dormire la notte - ha confessato Paolo Patti - . Questa esperienza è stata sicuramente una rampa di lancio anche per me. È una vetrina straordinaria che mi permetterà di far conoscere il mio lavoro a un pubblico più ampio. Questa opportunità straordinaria mi è stata resa possibile grazie a due persone presenti a Sanremo, Valerio e Stefano Vinciguerra, partner ufficiali per l’area Sicilia dell’agenzia 'AreaStile'".

