Panettoni d’autore: menzione speciale di “Food & wine” per quello creato da Pistacioppo

“Non mancano le alternative per i più golosi che potranno sbizzarrirsi con topping e creme. Tra le altre, le più gettonate sono al pistacchio come nella versione pronta all’uso di Pistacioppo che, con il suo panettone, spedisce anche un flacone in stile squeeze per farcire ogni fetta”. E’ questa la menzione speciale della prestigiosa testata giornalistica “Food & wine” che si occupa di eccellenze eno-gastronomiche italiane: ha infatti individuato, nel panettone prodotto da Pistacioppo di Raffadali, una tra le proposte “alternative” più interessanti nel panorama delle specialità culinarie legate al periodo natalizio.

Il panettone di Pistacioppo, tra l’altro, è distribuito attraverso la catena Eataly a Milano, Torino, Roma, Verona, Genova, Trieste, Piacenza, Bologna, Monticello e Pinerolo.