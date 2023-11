E' stato girato anche a Ribera: il film “Occhi Azzurri” verrà proiettato nelle sale in Canada

È stato in concorso al David di Donatello 2023, è stato proiettato a Los Angeles, così come al festival di Roma ed stato in concorso a due festival di Londra. Nei giorni scorsi è stato dato al museo rassegna internazionale Siracusa e presto verrà proiettato anche in Canada. Ed è, inoltre, in concorso al Coliffe coliseum international film festival. Si tratta di "Occhi blu", il film di Mirko Mascioli con Daniela Fazzolari, ispirato a una storia vera di femminicidio.

Un film che fa riferimento pure a Ribera perché alcune scene sono state girate dal regista-attore propria nella Città delle Arance, tra piazza Giovanni XXIII, la chiesa Madre, il palazzo comunale, corso Umberto I e via Roma. La pellicola è ispirata ad una storia vera di femminicidio ed è stata girato soprattutto tra Roma, Guidonia e Montecelio, con veloci puntate nell’Agrigentino, tra Ribera, Sciacca e la città dei Templi.

Il film narra la storia di Sofia (Daniela Fazzolari) una donna bella, piena di vita e Luca (Mirko Mascioli) affascinante giornalista. Sono una coppia che si trova a fare i conti con la violenza e la possesività. Lei rinuncia a tutto a lavoro, amicizie per dedicarsi al marito. Lui la ripaga con le violenze fisica e psicologica . La sceneggiatura e la regia è di Mirko Mascioli. Prodotto da Mirko Mascioli e Daniela Fazzolari.