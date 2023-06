Bikini o “intero”? Cambia la moda in spiaggia per l'estate 2023: ecco alcuni consigli per non sbagliare

Vita alta, bassa ma anche colorati o monocolore. Le tendenze da spiagge del 2023 infiammano le principali riviste di mode. L'outfit giusto per andare in spiaggia è tra i più ricercati del globo. In passerella gli esperti del look hanno giocato su ogni possibile combinazione.

Dalla vestibilità che si adatta facilmente a tutti e qualsiasi fisicità, costumi possono essere scelti optando per le mille versioni sul mercato, merito anche dei materiali che vengono impiegati. Che si abbia il seno piccolo, che sia alla ricerca di un costume per un fisico curvy, ma anche per un modello contenitivo. Scegliere un costume adatto al proprio fisico non è una missione impossibile, anzi. Ogni donna sceglie il proprio outfit da spiaggia a seconda del budget, dei propri gusti ma anche delle proprio stile.

Dal tessuto morbido a quello stringato, passando per una texure ambiziosa, gli scaffali dei principali negozi sono pronti a soddisfare tutti i gusti.

Tra i modelli top, il costume da bagno più popolare, anche grazie a nomi come Madga Butrym, Isa Boulder, Christopher Esber o Jacquemus, è il costume arricciato. Non mancano, però, anche i monospalla, costumi sportivi, passando per i costumi in stile anni 50. I costumi sono il cruccio di ogni donna, per questo la scelta anno per anno si fa sempre ardua. A prevalere, come sempre, sono i colori pastello ma quest'anno - come spesso accade - anche il nero è tra i più apprezzati. Le donne che optano per un costume nero si affidano ad una intramontabile eleganza e sobrietà.

In spiaggia si opta spesso anche per la comodità e praticità. Anche per l'estate 2023 vince forte il confort. Una moda mare semplice ma anche inclusiva, pronta a fare sentire ogni donna a proprio agio.

Ecco i costumi più gettonati

I costumi da bagno a vita alta restano in cima tra le tendenze estate 2023. L’identikit del modello glamour: con la bralette sportiva o sagomata a ferretto, e la culotte high waist che sfina i fianchi. Anche lo slip sgambato è sulla cresta dell’onda : per un tuffo negli anni O. Il costume a vita alta è tra i più scelti dell'estate.

Costume basic: Nero, bianco, cioccolato, terracotta, cipria. Intero olimpionico o con le spalline sottile. Bikini a triangolo e slip alto o con string laterale. Il costume donna minimal/basic ritorna di tendenza nel 2023 e si conferma il più chic della stagione. Per chi non è fan degli eccessi, fuori e dentro il bagnasciuga.

Le stampe costumi donna 2023? I motivi eccentrici sono banditi. Le divagazioni tropicali lasciano spazio a micro fiori allove pois e righe anni Sessanta . I motivi delicati e rètro si posano su swimsuit a fascia o dallo scollo squadrato, in voga all’epoca. Ancora di tendenza.

Il costume intero. Perfetti sostituti del body, oggi uno dei capi più amati e indossati in primavera, si possono facilmente portare anche con un paio di pantaloncini, che aspettano di uscire dall'armadio dalla scorsa estate, o con una gonna leggera. Certo, niente vieta di indossare comunque un bikini o un trikini, ma è innegabile che il pezzo intero abbia un fascino tutto suo. Quasi intramontabile.