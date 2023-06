Micol Incorvaia torna in "patria", l'influencer si gode la sua Porto Empedocle

Micol Incorvaia si gode la "sua" Porto Empedocle. Dopo mesi di assenza, la bella influencer ha deciso di godersi un po' di sano relax nella sua amata città.

La bionda ex concorrente del Grande Fratello Vip ha potuto riabbracciare la sua famiglia al completo e gli amici di una vita.

Micol Incorvaia, in questi giorni, si è divisa tra pranzi vista mare e cene a base di pesce. La modella che fa spola tra Milano e Roma, adesso ha voglia di un sano e meritato relax. Micol che ha conosciuto l'amore dentro la casa del Grande Fratello è, in questi giorni, divisa dal suo "Dodino".

La modella è in love con Edoardo Tavassi, anche lui ex concorrente del Grande Fratello Vip. I due, distanti, si alternano tra chiamate e videochiamate notturne, come gli stessi hanno testimoniato sui loro profili Instagram.