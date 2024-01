Artista di strada a Milano e cantante, Daniele Luparello presenta “Maestrale”: il suo primo singolo

Si chiama “Maestrale” il primo singolo ufficiale del cantante agrigentino Daniele Luparello. ”Una canzone - spiega il giovane artista - pensata e realizzata dopo l’esperienza maturata a Milano presso la prestigiosa accademia ‘Mas - Music, art and show’ dove ho conseguito un diploma nel 2022 e ho aggiunto competenze al mio bagaglio musicale”. Il suo recente percorso di studi nella capitale lombarda lo ha portato ad approfondire varie discipline come la recitazione, la dizione, la tecnica vocale, il songwriting, la produzione musicale ed il vocal coaching per lo spettacolo.

“Generalmente - dice ancora Daniele - mi esibisco in veste di cantante solista e non sono rare le volte in cui ho fatto il performer in vari eventi e il busker per le strade di Milano.

Ma non solo. Nel ramo teatrale e dello spettacolo ho recitato in opere di successo come ‘Good & Devil’ di Pippo Flora e ‘La morte di Empedocle’ di Salvatore Curaba

'Maestrale' nasce dalla quotidianità scatenata da uno sguardo incrociato che ha portato ad un temporale di emozioni. Ho trascorso un’intera estate a scrivere questa canzone, cercando di catturare ogni dettaglio dell'istante e dando un senso a ciò che stava accadendo attorno a me. Da cantante sento una grande responsabilità: dare peso alle parole. Non credo a chi ritiene l’intenzione più importante delle parole che si usano. Non abbiamo che le parole per comunicare. Ogni vocale o consonante va raccontata, anche quelle più leggere possono avere un peso enorme da sostenere. Dare la giusta attenzione alle parole, trasmettere emozioni: è ciò che mi fa sentire vivo”.

Il brano è già disponibile su Spotify.