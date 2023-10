Lettura perpetua: da Agrigento a Ravenna per recitare Dante sulla tomba del poeta

Un giovane siciliano e grande appassionato di Dante, Emanuele Vella, 31 anni, si è recato con la famiglia a Ravenna da Agrigento appositamente per omaggiare il sommo poeta. Il 10 ottobre in occasione della Lettura perpetua, della quale è venuto a conoscenza tramite i social, ha recitato a memoria e con grande pathos il canto XIX dell'Inferno davanti alla tomba di Dante. Come Emanuele, che - come riporta l'Ansa - ha anche un suo canale social, @Dantevicino, dal quale condivide questa passione recitando brani della Divina Commedia, tanti altri lettori vanno appositamente a Ravenna per essere i "protagonisti" della Lettura perpetua.

La Lettura si svolge grazie al progetto "L'ora che volge il disìo", nato in occasione del settecentenario dantesco del 2020 e a cura del Comune di Ravenna e della Fondazione Ravenna antica. Dal 13 settembre 2020, ogni pomeriggio alle 18 (alle 17 da novembre a marzo) davanti alla tomba di Dante, si celebra l'universalità dell'opera dantesca. Questa iniziativa permette a chiunque lo desideri, previa prenotazione, di cimentarsi nella lettura di uno dei canti della Divina Commedia, una delle opere più illustri della storia della cultura italiana. Per informazioni è consultabile il sito vivadante.it/lettura-perpetua/.