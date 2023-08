Ferragosto di mare e d'amicizia per Claudio Baglioni nella "sua" Lampedusa

Ferragosto lampedusano per il cantautore romano, cittadino orario dell'isola, Claudio Baglioni. Non una sorpresa per turisti e isolani che sanno bene di poterlo trovare, anche in inverno, sulla più grande delle Pelagie. Perché per Baglioni, come ha già detto in una vecchia intervista, "Lampedusa è l'essenza della vita, un'isola incantata dove quando arrivi non si ha più voglia di andare via". Ferragosto di mare e d'amicizia per il grande musicista, che ha una splendida casa sul mare di Cala Creta, che è stato in barca con l'attuale presidente del consiglio comunale Giacomo Mercurio.

Per oltre un decennio, Claudio Baglioni ha organizzato lo spettacolare festival O' Scià, portando sull'isola centinaia di artisti famosi italiani e stranieri. In tanti, tantissimi, quando lo intravedono a Lampedusa non possono fare a meno di pensare e sperare che magari la macchina organizzativa di O' Scià possa, prima o poi, rimettersi in moto e far rivivere i concerti settembrini sulla spiaggia della Guitgia.