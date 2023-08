E' l'isola dei vip: anche Blanco in vacanza a Lampedusa

Riccardo Fabbriconi, meglio conosciuto come Blanco, il cantautore bresciano che nel 2022 ha vinto il 72esimo festival di Sanremo con "Brividi", è in vacanza a Lampedusa dove ha trascorso il Ferragosto e dove rimarrà per qualche giorno. Il ventenne, che lo scorso anno, con "Brividi", ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest 2022, non è passato inosservato né a più lampedusani, né tanto meno ai turisti che sono sull'isola.

Lo scorso febbraio, Blanco, ospite della prima serata del festival di Sanremo, si è innervosito a causa di problemi tecnici che non gli consentivano l'esecuzione del brano ed ha distrutto - facendo montare le polemiche e il Codacons ha presentato un esposto - gli arredi floreali di rose presenti sul palco dell'Ariston. Il cantautore bresciano è poi anche finito sotto indagine dalla Procura di Imperia. Ma questi sono per lui, e chi lo accompagna, giornate di vacanze e relax, lontano - anche se è praticamente impossibile visto la sua notorietà - dai riflettori.

Sono tanti i vip che, ogni anno, scelgono l'incantevole mare caraibico, le spiagge, nonché il buon cibo, di Lampedusa per rilassarsi un pò. Isola di cui è cittadino onorario il cantautore romano Claudio Baglioni, anch'esso negli ultimi giorni presente sulla maggiore delle isole Pelagie.