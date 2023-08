"I love Lampedusa" anche al porto vecchio: nuova location per foto-ricordo

Non soltanto lungo la strada per Cala Creta, dove venne collocato nell'estate del 2017 dai ragazzi di Alternativa Giovani Onlus. Da qualche giorno, "I love Lampedusa" è anche al porto vecchio. E anche questo luogo, non ci sono dubbi al riguardo, diventerà uno dei più gettonati per i selfie dei turisti. Così come lo è già l'analoga scritta lungo la strada per Cala Creta o il paletto con città e chilometri all'altezza dell'Oscià club.

A collocare il nuovo "I love Lampedusa" è stato l'attuale presidente del consiglio comunale, Giacomo Mercurio, assieme a Vito Fiorino e Federico Billeci. Sono tantissimi i lampedusani che hanno espresso soddisfazione per la creazione di quella che diverrà una nuova location per foto-ricordo. E i turisti hanno cominciato a immortalarsi, magari mentre sono in barca, con alle spalle "I love Lampedusa", condividendo poi i clic sui social.