Il gruppo folk “Val d’Akragas” sbarca in Arabia Saudita: sarà ambasciatore della Capitale italiana della cultura 2025

Lo storico gruppo siciliano “Val d’Akragas” rappresenterà l’Italia, nei prossimi giorni, ad un evento in Arabia Saudita. E sarà, inevitabilmente, ambasciatore di Agrigento Capitale italiana della cultura 2025.

Un invito giunto direttamente dal governo Saudita tramite la Commissione per il teatro e le arti dello spettacolo in occasione della seconda edizione del “Qemam International Festival for Mountain Performance Arts” in diversi villaggi della regione di Asir.

Il “Val d’Akragas” prenderà parte all'evento con una formazione di 20 elementi, tra musicisti e ballerini, insieme ad altri 30 gruppi folcloristici provenienti da ogni angolo della terra.

Artisti che arriveranno da tutto il mondo arabo e la “Saudi National Band and Choir” si esibiranno durante le cerimonie di apertura e chiusura del festival.

In programma seminari, tavole rotonde e laboratori didattici su arti e tradizioni delle regioni montane.

L'evento vedrà la partecipazione di paesi provenienti da Asia, Europa, Africa e dalla regione Araba, consapevoli di avere un maggiore confronto tra i diversi gruppi montuosi nel modo in cui praticano le loro arti, la musica e la danza.