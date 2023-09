Gero Natale ci riprova: l'agrigentino "avvistato" a canale 5, è tornato a "Uomini e donne"

Era il 2021 quando Gero Natale si presentò alla "corte" di Uomini e donne, programma televisivo in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. L'agrigentino, però, dopo diverse frequentazioni aveva deciso di fare un passo indietro.

Gero Natale, uno dei "cavalieri" dello show televisivo che va in onda alle 14:15, aveva scelto di abbandonare la trasmissione. Il motivo? Doveva ritrovare se stesso. Il modello 38enne era tornato alla vita di tutti i giorni, coltivando la sua infinita passione per il mare.

Oggi, però, Gero Natale - sembrerebbe - essere tornato sui suoi passi. Infatti, l'agrigentino è stato "avvistato" a "Uomini e donne". In onda - al momento - non è andata nessuna delle sue uscite ufficiali. Non è stata neppure vista la seconda presentazione di Gero Natale, ma il programma - dopo una lunga pausa estiva - è appena ripreso. Quindi dovrebbe esserci abbastanza tempo per tentare di trovare l'amore all'interno della trasmissione in onda sulle reti Mediaset. Gero Natale è pronto a rimettersi in gioco e chissa se questa volta non sia davvero la volta buona.