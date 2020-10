Voglia di panino? Dove trovare quello che preferite in Via Pirandello

Il panino da sempre è il re dello street food, il cibo più veloce e pratico da mangiare, ma al tempo stesso uno di quei pasti da consumare ma che se sapientemente imbottito può essere davvero una gioia per il palato.

Agrigento, e la via Pirandello nello specifico, è diventata la via del cibo da strada, dove trovare dalla piadina al kebab, dalla carne alla brace al panino gourmet, il tutto accompagnato da un buon cocktail o una birra ghiacciata.

Oggi, abbiamo pensato di indicarvi 4 locali dove consumare un buon panino, tutti nel raggio di meno di 200 metri, così da mettere d’accordo piccoli e grandi, gourmet e amanti del fast food.

Antichi Sapori Salumeria

Nata come una salumeria e gastronomia con prodotti ed eccellenze del territorio e non solo, è diventata anche un luogo dove consumare aperitivi a base di salumi o un ottimo panino farcito con formaggi e confetture, il tutto abbinato ad particolari birre artigianali.

Via Cesare Battisti 20, Agrigento, tel. 0922-558545

Capatoast

Volete sgranocchiare qualcosa di veloce e croccante? Allora la scelta giusta per voi è il corner di toast sito lungo la via Pirandello dove trovare un’ampia scelta di toast da accompagnare ad una bibita fresca. Il posto dove fare uno spuntino veloce o dove ordinare e fare asporto.

Via Pirandello 34, Agrigento, tel. 0922-627664

Cusà Fish Lab

Il nuovo concept per gli amanti dei panini gourmet a base di pesce fresco; il laboratorio offre una scelta tra panini, friselle e piccoli appetizer tutti al profumo di mare e con prodotti del territorio che si sposano delicatamente a tartare di tonno, salmone e gambero. Volete una veloce fritturina di pesce? Troverete anche quella, da accompagnare ad un calice di vino o da portare via per gustare il tutto comodamente a casa. Cusà arriva anche casa vostra con il servizio a domicilio.

Via Pirandello 46, Agrigento, tel. 0922-467539

Ciaula

Una piacevole sorpresa nel cuore del centro di Agrigento; una bella atmosfera con tavolini all’aperto in un bel angolo con un personale giovane e gentile che vi servirà un ottimo hamburger classico o gourmet con fragranti patatine accanto, o una variante veggi o di mare.

P.zza San Francesco d’Assisi 7, Agrigento, tel. 0922-836093