L'empedoclina Clizia Incorvaia: "Io ed il mio compagno ci esporremo meno sui social"

I fans di Clizia Incorvaia hanno notato che, l'empedoclina e influencer, è meno presente - nelle ultime settimane - sui social. Una scelta condivisa anche con il compagno, Paolo Ciavarro. La 42enne ed il bell'attore si sono conosciuti dentro le mura della casa del Grande Fratello Vip, dal loro amore ne è nato il piccolo Gabriele.

I seguaci della stilista hanno, appunto, notato una presenza meno costante su Instagram, qualcosa che la stessa Clizia ha voluto spiegare. "Dovete sapere che quelle due o tre volte a settimana che mi alleno in palestra rappresentano il momento in cui riesco a rispondere alle mail, al commercialista, a tutte voi. Quindi mi alleno e riesco a fare tutte queste cose, perché altrimenti non ho mai tempo - dice la 42enne di Porto Empedocle. “Ci tengo a dirvi una cosa mi sono trovata a parlare con una di voi oggi, una fan diventata un’amica virtuale che si lamentava un po’. ‘A volte vi vediamo poco, prima condividevate tanti momenti briosi. Si, condividete la famiglia, ma ci mancano quei momenti lì della coppia’, mi ha confessato”.

L'influencer empedoclina e mamma di due bambini, ammette: "In questi due anni sono cambiate tantissime cose in positivo a livello proprio di evoluzione di coppia, costruzione. Viviamo insieme, abbiamo comprato casa, abbiamo fatto un bimbo, abbiamo la nostra famiglia allargata 2.0, come tantissimi in Italia. Abbiamo, grazie a Dio, lavorato sempre di più. Quindi accadeva, effettivamente, che quel tempo che prima avevamo per caz*eggiare di più, perché non avevamo due bimbi e magari avevamo anche meno lavoro, lo condividevamo sempre e comunque sui social. Lo so ragazze che vi manca. Ma dovete capire anche che noi abbiamo bisogno, spesso, di avere quei momenti per noi”.

Una confidenza che la stessa Clizia Incorvaia ha voluto dare alle sue giovani - ma non solo - fans. Lei ed il suo Ciavarro hanno scelto di "spegnere" per un po' i riflettori sulla loro coppia, godendosi i bei momenti a quattr'occhi. Una decisione convidivisibile che, però, ha fatto storcere il naso alle tante ragazze che seguono la coppia nata - appunto - sotto i riflettori. Clizia Incorvaia ha festeggiato - anzitempo - la festa della mamma, la sua prima con il piccolo Gabriele Ciavarro.